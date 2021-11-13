طنجة ..الأمن يمنع حقوقيين من الوصول الى “بيت مشمع “

هبة بريس - مكتب طنجة

منعت السلطات الأمنية اليوم السبت 13 نونبر، “قافلة حقوقية” من الوصول إلى منزل مشمع على مستوى حي البساتين تستخدمه جماعة العدل والاحسان في أنشطة غير مرخصة .

القافلة الحقوقية التي تضم وجوها قادمة من العاصمة الادارية والدار البيضاء ، منعوا من الوصول الى المنزل المشمع الذي تعود ملكيته لعضو في جماعة العدل والاحسان، حيث قامت السلطات بتشميعه ومنع الولوج اليه في وقت سابق بسبب احتضانه لأنشطة غير قانونية .

وتقدم القافلة كل من المعطي منجب وخديجة الرياضي وخالد البكاري وغيرهم من الحقوقيين .

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