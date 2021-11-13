في جلسة مناقشة القانون المالي.. الأحرار: مسؤولية الحكومة هي الإجابة بسرعة على تطلعات المواطن

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، على أن مسؤولية الحكومة تتجلى في الإجابة بسرعة على انتظارات تطلعات المواطنين في حياة كريمة.

وقال غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، أن الحكومة عليها مسؤولية الإجابة بسرعة وفعالية على تطلعات المواطن في حياة كريمة.

وشدد غياث على أن لحظة المصادقة على قوانين المالية لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات، على اعتبار أنها تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين.

كما تعد هذه اللحظة، يضيف غياث، ترجمة لأمال وتطلعات المواطنين في سياسات عمومية فعالة وبرامج حكومية واقعية، مشددا على دعم الحزب القوي للحكومة.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11