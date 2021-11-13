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الأمن يوضح بخصوص اتهامات سيدة بالانحياز لزوجها في قضية زجرية

2021-11-13 / 1:53 مساءً
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هبة بريس - الدار البيضاء

أفاد بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، أن مصالح الأمن الوطني إطلعت على شريط فيديو منشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تنسب فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية اتهامات لمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.

وأضاف البلاغ، أنه وتصويبا لما ورد في هذه التصريحات من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، فإن مصالح الأمن الوطني تحرص على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع، مع تأكيدها على ما يلي:

– أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد؛

– كما سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك؛

– ومواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.

وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  2. احمل الجنسية الاسبانية لسنوات عديدة وقد درست هناك واشتغلت هناك وتزوجت من مغربية هناك. انا من منطقة مهمشة من الجنوب الشرقي.لكن حب الوطن يسكنني انا وبناتي ولم يسبق لي أن حاولت إيذاء بلدي او الاستعانة بالخارج عليه اعشق بلدي حتى النخاع لا انكر اني أحمله يوميا في مخيلتي ووجداني ولا أرضى عنه بديلا. فحذاري ايها المغاربة المجنسون من ايذاء وطنكم الام مهما حدث

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