كلميم.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و219 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و47 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة كلميم، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة كان ينقل على متنها محركين بحريين، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة إلى توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية بمدينة كلميم.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بالمنطقة القروية “اصبويا”، التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة كلميم، أسفرت عن حجز ثلاث سيارات وقاربين مطاطيين وأربعة محركات بحرية إضافية، علاوة على 98 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها ثلاثة أطنان و219 كيلوغراما.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، علاوة عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
20 تعليقات
يجب على السلطات الأمنية والقضائية البحث الدقيق عن مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية التي تسبب في الدمار الشامل في عقول الشباب.
يجب على السلطات القضائية ان تجد حلا مناسبا لهذه الظاهرة.ظاهرة تفشي المخدرات خصوصا الهولسة بجميع انواعها .
يجب محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بترويجها باقصى عقوبة مدة طويلة أو المؤبد والاشغال الشاقة.
يجب على السلطات الأمنية ألا تتسامح معهم حتى يكون عبرة للآخرين لمن يتجرأ ويتعدى حدود الله.
محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتجارة المخدرات بدون رحمة ولا شفقة لأنهم دمروا عائلات وشردوها بسبب هذه السموم القاتلة التي تسبب في ارتكاب الجريمة البشعة.
لقد كثرة في الاواني الأخيرة تجارة المخدرات مما تسببت في الجرائم البشعة بكثرة في المغرب . حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
الحكم على تجار وليس على من يشتريها مدبر رأس العصابة هو من يحاكم باقصى العقوبة ولو بالاعدام .
المخدرات والكحول من مسببات إرتفاع ظاهرة الانتحار بدون شعور.اللهم اهدي ابنائنا وبناتنا من هذه الظاهرة التي افسدت أخلاق مجتمعنا.
لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم في مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية للأسف الشديد الحكومة هي المسبب الرئيسي لهذا.(البطالة والتشرد والمجاعة ووووووووو)عفوك يا رب.
تحية وتقدير واجلال للسلطات الأمنية التي تمكنت بتوقيف هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال اللاخلاقية…
كل المجهودات المبذولة في توقيف هذه الشبكة الإجرامية التي تقوم بهذه الأفعال اللاخلاقية يجب على السلطات الأمنية والقضائية البحث الدقيق عن مدبرها .
تعرف تلك المناطق كثرة تهريب المخدرات عن طريق القوارب المطاطية لهذا يجب التشديد من طرف المصالح الأمنية.للحد من هذه الظاهرة.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم من كانوا سبب في انتحار الشباب وتشتيت عقولهم.
أنا أحد من من سببوا لي تدهور صحتي نفسيا ومعنويا وماديا .ولكن بجهد والدي تخطيت مرحلة الخطورة والحمد لله . هذآ اعطاني درسا مهما.
يجب محاكمتهم باقصى العقوبات بدون شفقة ولا رحمة.
ربي يحفظ ابنائنا وبناتنا من هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال اللاخلاقية.
يجب الحد من هذآ لأن هؤلاء الأشخاص المفسدين الذين افسدوا المغرب وعقول الشباب بواسطة هذه السموم القاتلة.
لقد دمرت عقول الشباب بواسطة هذه السموم القاتلة التي تشردت عائلات وشردوها.
ياسيد اخنوش نريد الاستثمارات من أجل محاربة ظاهرة المخدرات . وهذا سيرفع من فرص العمل والاهتمام اكثر بقطاع التشغيل.
يجب على السلطات الأمنية أن تبحث عن مدبر هذه الأفعال اللاخلاقية التي تؤدي إلى حدوث جرائم التي لا تحمد عقباه.