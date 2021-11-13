صورة تعبيرية

السعودية تتيح لضيوف الرحمن من الخارج إصدار التصاريح إلكترونيا

2021-11-13 / 11:58 صباحًا
2
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إتاحة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي إلكترونيا للقادمين من الخارج، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تكون فعالة على التطبيقين الرسميين المعتمدين في السعودية، « اعتمرنا وتوكلنا »، بعد التسجيل في منصة « قدوم »، والوصول إلى المملكة.

وحثت الوزارة والهيئة السعودية عموم مستخدمي التطبيقين إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر المتاجر الرسمية.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة المعتمرين والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت، مؤخرا، أنه تم ابتداء من 10 أكتوبر الماضي، اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد في السعودية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس مجلس الدولة الليبي يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر

رئيس مجلس الدولة الليبي يرجح تأجيل الانتخابات 3 أشهر

2021-11-13 / 4:39 مساءً
Photo of في مصر.. 3 وفيات ومئات الإصابات بلدغات عقارب بسبب الفيضانات

في مصر.. 3 وفيات ومئات الإصابات بلدغات عقارب بسبب…

2021-11-13 / 2:15 مساءً
Photo of مؤتمر باريس يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا في موعدها

مؤتمر باريس يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بليبيا…

2021-11-13 / 1:40 مساءً
Photo of أمريكا.. المحكمة تؤيد تعليق قرار لبايدن يلزم موظفي الشركات بالتطعيم

أمريكا.. المحكمة تؤيد تعليق قرار لبايدن يلزم موظفي الشركات…

2021-11-13 / 10:53 صباحًا
Photo of هولندا.. إغلاق جزئي في البلاد لمدة 3 أسابيع لاحتواء كورونا

هولندا.. إغلاق جزئي في البلاد لمدة 3 أسابيع لاحتواء…

2021-11-13 / 9:48 صباحًا
Photo of وكالة الأدوية الأوروبية توافق على عقارين لعلاج فيروس كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على عقارين لعلاج فيروس كورونا

2021-11-13 / 7:30 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يضيف “الجراد” إلى قائمة الطعام

الاتحاد الأوروبي يضيف “الجراد” إلى قائمة الطعام

2021-11-12 / 7:11 مساءً
Photo of فرنسا.. اتهامات ب”تعرض جندية للاغتصاب” تهز قصر الإليزيه

فرنسا.. اتهامات ب”تعرض جندية للاغتصاب” تهز قصر الإليزيه

2021-11-12 / 5:33 مساءً
Photo of عميد مسجد باريس يحتج على عدم دعوته لإحياء ذكرى 11 نونبر

عميد مسجد باريس يحتج على عدم دعوته لإحياء ذكرى…

2021-11-12 / 4:10 مساءً
Photo of قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري ولا أتحدى السعودية التي أحبها وأحترمها

قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري ولا أتحدى السعودية التي…

2021-11-12 / 12:44 مساءً

‫2 تعليقات

  1. حسبي الله ونعم الوكيل، ما هذا أمريكا وبريطانيا تسمح للملقحين بسينوفارم الدخول إلى البلاد بدون مشاكل، والسعودية الأنانية تمنع الملقحين بسينوفارم بدعوى انه غير معتمد في السعودية، ماهذا الهراء، لماذا تطلبون جرعة معززة من تلاقيحكم المعتمدة،

  2. مازال مابغاش بنادم يعيق راه غير تتعمروا جيوب السعودية بالفلوس راه داكشي خاوي وغير الخرافات .تمارسون الخرافات وتتخلصوا عليها المال .هل هناك جهل أكثر من هذا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق