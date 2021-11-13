السعودية تتيح لضيوف الرحمن من الخارج إصدار التصاريح إلكترونيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إتاحة إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي إلكترونيا للقادمين من الخارج، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تكون فعالة على التطبيقين الرسميين المعتمدين في السعودية، « اعتمرنا وتوكلنا »، بعد التسجيل في منصة « قدوم »، والوصول إلى المملكة.

وحثت الوزارة والهيئة السعودية عموم مستخدمي التطبيقين إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر المتاجر الرسمية.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة المعتمرين والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت، مؤخرا، أنه تم ابتداء من 10 أكتوبر الماضي، اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد في السعودية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6