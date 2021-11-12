ابتدائية مراكش تدين مناهضي جواز التلقيح بالحبس

هبة بريس _ الرباط

اصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش مساء اليوم 12 نونبر “حكما قاسيا” في حق الشاب محمد المتابع في حالة إعتقال منذ لحظة إعتقاله يوم 27 اكتوبر الفارط بسجن شهر نافذ

كما قضت في حق الشابات ك.م) و(م.غ) و(ر.ح) بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.

ووجهت النيابة العامة للشاب (ا.م) تهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.

فيما اتهمت كل من (ك.م) و(م.غ) و(ر.ح) بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، دون تهمة العنف.

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