الاتحاد الأوروبي يقرر الطعن في حكم المحكمة الأوروبية حول الاتفاقيات الاقتصادية في الصحراء

2021-11-12 / 11:06 مساءً
هبة بريس _ الرباط

افادت صخيفة “لا بانغوارديا الإسبانية” ان الاتحاد الأوروبي قرر الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبرغ المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها “أراض متنازع عليها”،

وقال ذات المصدر أن ممثلو الدول الأعضاء السبعة والعشرين اكدوا على ضرورة استئناف القرار بعدما اتضح أن عدة دول ستتضرر منه وفي مقدمتها إسبانيا

وأكدت الصحيفة ” أنّ ممثلو كل الدول الأعضاء، اجمعوا هذا الأسبوع، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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