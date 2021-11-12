الخزينة العامة : المداخيل الجمركية تفوق 57 مليار درهم متم أكتوبر 2021

هبة بريس _ الرباط

أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن المداخيل الجمركية الصافية ارتفعت إلى 57.07 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 25.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 63 مليون درهم متم أكتوبر الماضي.

وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم شهر أكتوبر 2021 بلغت 9.49 مليار درهم بارتفاع نسبته 29 في المئة، أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والاعفاءات، والضرائب المستردة ب 18مليون درهم. وبخصوص المداخيل الآتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 34.01 مليار درهم ، بارتفاع نسبته 25.11 في المائة، مقارنة مع مستوى متم أكتوبر 2020 أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة على القيمة المضافة عند الاستيراد ب6 مليون درهم.

وتجاوز صافي إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على منتجات الطاقة 13.55 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 22,9 في المائة مقارنة بمستواها نهاية أكتوبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص المبالغ المستردة، واسترداد الضرائب ب 63 مليون درهم.

وبخصوص المداخيل االجمركية الاجمالية، فقد بلغت 57.16 مليار درهم برسم الاشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 25.4 في المئة مقارنة مع مستواها متم أكتوبر 2020.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0