الجزولي..البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية مستعدان لمواكبة المغربق

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، اليوم الجمعة بالرباط، أن البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية مستعدان لمواصلة مواكبتهما للمغرب وتنميته سواء على مستوى الاستثمار العام أو الخاص.

وقال الجزولي خلال جلستي عمل مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، والمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا بالبنك الافريقي للتنمية، محمد العزيزي، إن هذين المانحين الرئيسيين الشريكين للمغرب ذكرا بدعم سياسة ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا في مجال النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، اللذين يشددان على الحاجة إلى الاستثمار المنتج والمحدث لفرص الشغل.

وشكلت جلستا العمل مناسبة للوزير للتذكير بالتوجهات الرئيسية للإطار العام للتنمية بالمغرب، وهي التوجيهات الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد ، والبرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

كما شدد الجزولي على الأهمية التي يوليها جلالة الملك للاستثمار، لا سيما خلال خطابه السامي ل 8 أكتوبر بمناسبة افتتاح البرلمان، مذكرا أن الدولة يتعين عليها مواكبة ودعم القطاع الخاص لكي يستثمر بشكل أكثر وأفضل.

وأبرز المتحدث ذاته إمكانات وتحديات الاستثمار بالمغرب، لا سيما الحاجة إلى تعزيز الاستثمار الخاص، وأهمية توجيه الاستثمار نحو القطاعات المنتجة لفرص الشغل والقيمة المضافة.

وللقيام بذلك، تباحث السيد الجزولي مع ممثلي البنكين بشأن سبل التعاون المحتملة في مجال المواكبة، سواء المالية أو التقنية لتحسين مناخ الأعمال، وتنشيط الاستثمار في المملكة والعمل على التقائية السياسات العمومية.

من جهته، أكد فريد بلحاج أن اللقاء مع الوزير كان مناسبة للتبادل في موضوع التعاون بين البنك الدولي والمغرب، لا سيما في مجال جاذبية الاستثمارات في القطاع الخاص.

وأضاف “نحن مستعدون للتعاون مع المغرب”، معربا عن أمله في أن تحقق الحكومة الجديدة مستوى نمو يكون في مستوى تطلعات المواطنين المغاربة.

من جانبه، سجل ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن التباحث مع الوزير مهما من أجل الاطلاع على رؤية الحكومة الجديدة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد وتسريع النمو المستدام والمرن.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع كان أيضا مناسبة لتجديد تأكيد التزام البنك الافريقي للتنمية بدعم الحكومة الجديدة في تنفيذ سياستها.

كما أشار السيد ترسيم إلى أن البنك الافريقي للتنمية ينشط بالمغرب منذ السبعينيات، باستثمارات تفوق 12 مليار أورو

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