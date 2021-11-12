القوات العمومية بالرباط تفرق مسيرة الممرضين بالقوة

هبة بريس _ الرباط

شهدت شوارع العاصمة الرباط، مساء اليوم الجمعة 12 نونبر ، حالة من الكر والفر بين الممرضين وتقنيو الصحة بالمغرب، ورجال القوات العمومية، على خلفية احتجاجات أمام مقر البرلمان ووزارة الاقتصاد والمالية .

ورفع الممرضون وتقنيو الصحة شعاراتقوية ضد حكومة أخنوش، ووزير الصحة خالد آيت الطالب مما حدا بالقوات العمومية التدخل لتفريق هذه الإحتجاجات .

وتطالب التنسيقية الوطنية للمرضين وتقنيي الصحة بالإفراح عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه للنقاش قبل المصادقة عليه، والإفراج عن رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية.

وترفض التنسيقية تطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل تأهيل كافة جهات المملكة لتستجيب لاحتياجاتها من الموارد البشرية محليا

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