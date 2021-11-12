الاتحاد الأوروبي يضيف “الجراد” إلى قائمة الطعام

هبة بريس _ وكالات

أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة اليوم في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر لحشرة آمنة بعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء “تينبريو مولتور” الصفراء المجففة لقائمتها في يونيو.

ومن المحتمل أن تكون الجداجد أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.

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