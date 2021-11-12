الاتحاد الأوروبي يضيف “الجراد” إلى قائمة الطعام

2021-11-12 / 7:11 مساءً
1
هبة بريس _ وكالات

أضاف الاتحاد الأوروبي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة اليوم في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر لحشرة آمنة بعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء “تينبريو مولتور” الصفراء المجففة لقائمتها في يونيو.

ومن المحتمل أن تكون الجداجد أو ما يعرف بصرار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. اتهامات ب”تعرض جندية للاغتصاب” تهز قصر الإليزيه

فرنسا.. اتهامات ب”تعرض جندية للاغتصاب” تهز قصر الإليزيه

2021-11-12 / 5:33 مساءً
Photo of عميد مسجد باريس يحتج على عدم دعوته لإحياء ذكرى 11 نونبر

عميد مسجد باريس يحتج على عدم دعوته لإحياء ذكرى…

2021-11-12 / 4:10 مساءً
Photo of قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري ولا أتحدى السعودية التي أحبها وأحترمها

قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري ولا أتحدى السعودية التي…

2021-11-12 / 12:44 مساءً
Photo of فرنسا.. رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة

فرنسا.. رصد متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة

2021-11-12 / 11:36 صباحًا
Photo of بسبب كورونا.. سلطات مدينة صينية تطلب من المواطنين عدم الخروج من منازلهم

بسبب كورونا.. سلطات مدينة صينية تطلب من المواطنين عدم…

2021-11-12 / 9:40 صباحًا
Photo of الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة هايتي

الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة هايتي

2021-11-12 / 8:30 صباحًا
Photo of مئات المرتزقة الموالين لحفتر يغادرون ليبيا

مئات المرتزقة الموالين لحفتر يغادرون ليبيا

2021-11-11 / 11:02 مساءً
Photo of جزائريون يتظاهرون في مدريد ضد “استبداد” النظام العسكري

جزائريون يتظاهرون في مدريد ضد “استبداد” النظام العسكري

2021-11-11 / 10:20 مساءً
Photo of سيف الإسلام القذافي أعد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

سيف الإسلام القذافي أعد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

2021-11-11 / 7:20 مساءً
Photo of وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لكوفيد بالأجسام المضادة

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لكوفيد بالأجسام المضادة

2021-11-11 / 6:43 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق