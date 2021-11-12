هذه أهم محطات الحوار الليبي المنعقد في المغرب

هبة بريس _ الرباط

يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد اليوم الجمعة في باريس.

ويتمثل هدف هذا المؤتمر في توفير دعم دولي لمواصلة الانتقال السياسي الجاري، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

ويتعلق الأمر بموقف ثابت يؤيده، بشكل كامل، المغرب الذي لا يذخر جهدا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تشجيع العملية الكفيلة بالتمكين من تنظيم انتخابات رئاسية بالبلاد في 24 دجنبر المقبل.

كما أن دور المملكة، يحظى بترحيب وتقدير عاليين من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والليبيين أنفسهم، كما يجسد ذلك الحراك الدبلوماسي المكثف في المغرب للمسؤولين الليبيين.

وفي ما يلي المحطات الرئيسية التاريخية للحوار الليبي المنعقد في المغرب منذ 2015 :

– 17 دجنبر 2015

اتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه برعاية منظمة الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 دجنبر 2015. ومن ثم تأسست حكومة الوفاق الوطني الليبية، وهي حكومة منبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوحيدة التي تتمتع بالشرعية والمعترف بها دوليا.

– 23 أبريل 2018

اجتماع غير مسبوق بين رئيس البرلمان الليبي (طبرق)، السيد عقيلة صالح، والذي تطالب مؤسسته بتعديل اتفاق الصخيرات، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، السيد خالد المشري.

– 18 فبراير 2019

خلال زيارة عمل للرباط، عبر وزير الداخلية الليبي، السيد فتحي باشاغا، عن امتنان الشعب الليبي على الدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية من أجل تحقيق وتعزيز الاستقرار في ليبيا. وذكر بمبادرة المغرب المسؤولة والحيادية باحتضان نقاشات الصخيرات بين الأطراف الليبية لمدة تفوق السنة، والتي توجت باتفاق الصخيرات باعتباره أرضية مثالية للوفاق في ليبيا.

– 7 فبراير 2020

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع مبعوث رئيس البرلمان الليبي، السيد عبد الهادي الحويج، وذلك حول آخر التطورات في القضية الليبية. وأعرب السيد الحويج عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها المغرب، “ملكا وحكومة وشعبا” في حل الأزمة الليبية على أساس الوفاق الوطني المنصوص عليه في اتفاق الصخيرات السياسي.

– 6 مارس 2020

لقاء للسيد بوريطة مع مبعوث رئيس البرلمان الليبي، السيد عبد الهادي الحويج. وسلم السيد الحويج للسيد ناصر بوريطة، رسالة لجلالة الملك من رئيس البرلمان الليبي، السيد عقيلة صالح، وقال “إننا نعتزم المثابرة على طريق الحوار، ونحيي دعم واستبصار وقيادة جلالة الملك على المستويات الإقليمية والإفريقية والدولية”.

– 13 مارس 2020

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس المجلس الأعلى الليبي، السيد خالد المشري. وصرح السيد المشري أن اتفاق الصخيرات يشكل “المرجع السياسي لجميع المؤسسات الليبية”، مذكرا بأن هذه الاتفاقية رأت النور في المغرب “وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

– 26 يوليوز 2020

زيارة رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح للبرلمان، بهدف التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده.

– 27 يوليوز 2020

لقاء للسيد بوريطة مع رئيس المجلس الأعلى الليبي، السيد خالد المشري. وشدد السيد المشري على أن تكون مبادرات الحل في ليبيا نابعة من الليبيين، مشيرا إلى أنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية منذ حوالي سنة، والتي تحتاج إلى تعديلات.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، أن ليبيا لا تزال تحتاج إلى دعم المملكة من أجل الاستمرار في المسار السياسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

– من 6 إلى 8 شتنبر 2020

الجولة الأولى للحوار الليبي ببوزنيقة، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

الحوار الليبي جاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

– من 2 إلى 6 أكتوبر 2020

الجولة الثانية للحوار الليبي ببوزنيقة. الحوار الليبي بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

شكلت هذه الجولة الثانية مرحلة إضافية في سلسلة المباحثات بين الطرفين، من أجل إعطاء دفعة جديدة للجهود والمبادرات الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. اختتمت هذه الجولة بالتوصل إلى تفاهمات حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

– 21 أكتوبر 2020

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس المجلس الأعلى الليبي، السيد خالد المشري.

أكد السيد المشري أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 “ما يزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها”، من أجل حل الأزمة في البلاد. وأن هذه الزيارة “تزيد التأكيد على الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك”، والرامي إلى توفير كل الوسائل التي تساعد الليبيين للوصول إلى تفاهمات للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا”.

– 24 أكتوبر 2020

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح.

ثمن السيد عقيلة صالح “الجهود الكبيرة” التي تبذلها المملكة في إطار الحوار الليبي لدعم الحل السياسي في ليبيا، والتي أثمرت أولى النجاحات بالاتفاق على وقف لإطلاق النار بين الأطراف الليبية بجنيف.

– 5 نونبر 2020

الجولة الثالثة للحوار الليبي ببوزنيقة.

الحوار الليبي بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

جلسة تشاورية في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي الذي تقرر عقده في تونس 9 نونبر.

أصدر الوفدان في ختام الجلسة التشاورية، بيانا مشتركا، يأتي للتأكيد على أهمية الحوار السياسي، وكذا استعداد الطرفين لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه.

– 24 نونبر 2020

اجتماع مشترك لأعضاء مجلس النواب الليبي بطنجة.

توخت هذه الجلسة إنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء مجلس النواب وعقد جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، تم الاتفاق على موعدها خلال هذا الاجتماع.

– 23 يناير 2021

الجولة الرابعة للحوار الليبي ببوزنيقة.

الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

في البيان الختامي، اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

– 26 فبراير 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح.

أكد رئيس مجلس النواب الليبي السيد عقيلة صالح، أن مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها، بكل حرية، ما سيراه في مصلحة البلاد.

4 يونيو 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري.

وتأتي هذه اللقاءات، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق.

11 يونيو 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، السيدة نجلاء منقوش.

وتمحورت هذه المباحثات حول تطور المسار السياسي في ليبيا وكيفية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والدور الذي يمكن للمغرب أن يقوم به في هذا الإطار بالتنسيق مع الإخوة في ليبيا.

– 24 يونيو 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح.

أشاد السيد عقيلة صالح بالدور الكبير للمملكة في هذا الملف، برعاية جلالة الملك، مثمنا “المواقف التاريخية للمغرب ودعمه لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”. وشدد السيد عقيلة على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها (24 دجنبر المقبل)، تحت إشراف المجتمع الدولي، مع الحرص على أن تتسم بالنزاهة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات.

– 27 يونيو 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبد الحميد الدبيبة.

وتندرج زيارة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة إلى المملكة في إطار تفعيل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التواصل بين المملكة المغربية ومختلف الهيئات الشرعية الليبية بخصوص كافة القضايا التي تهمها.

– 16 غشت 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، السيد ريتشارد نورلاند.

وقال السيد ريتشارد نورلاند إن “الدور الذي يقوم به المغرب في المنطقة من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا بناء للغاية”، وأن الولايات المتحدة “ممتنة جدا لذلك”.

– 25 غشت 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد عبد الله اللافي.

وأعرب السيد اللافي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المغربية في مجال المصالحة الوطنية، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به المغرب، بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دعم المصالحة السياسية في ليبيا، وسعيه الدائم ليكون هناك تواصل بين الأطراف الليبيين.

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– 2 شتنبر 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح.

وقال السيد عقيلة صالح إن مجلس النواب “قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف”، مبرزا أن كل الأسس الدستورية والقانونية مهيأة لإنجاح هذه الانتخابات.

– 13 شتنبر 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد، السيد يان كوبيش.

وأعرب السيد كوبيش عن امتنانه للمغرب لكونه شريكا قويا وفاعلا نشطا في المجتمع الدولي لدعمه للعملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والوحدة والتعاون في ليبيا.

– 21 شتنبر 2021

لقاء للسيد بوريطة بالرباط مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري.

وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا “مصر وبكل قوة” على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 دجنبر المقبل، وحريص على طمأنة كافة المترشحين بالتزام الحياد والاستقلالية.

– 30 شتنبر 2021

لقاء تشاوري بين الوفدين بالرباط.

حوار ليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ووفد مجلس النواب حول قانون الانتخابات.

ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع، الذي استمر يومين خلف أبواب مغلقة، النقاط العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في ليبيا في 24 دجنبر، والتي تشكل خطوة حاسمة لإخراج البلاد من الأزمة التي يمر بها.

وفي بيان مشترك صدر في ختام هذا الاجتماع، حث الطرفان المجتمع الدولي على ضمان احترام نتائج الانتخابات، من خلال إرسال مراقبين دوليين لضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية.

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