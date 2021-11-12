توقيف عصابة تنشط في “الهجرة السرية” ببركان

2021-11-12 / 6:40 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة السعيدية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 12 نونبر الجاري، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “أكليم” التي تبعد بحوالي 40 كيلومتر في اتجاه مدينة بركان، حيث تم ضبط المشتبه فيهم أثناء التحضير لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز قارب بحري و50 سترة للنجاة وشاحنة للقطر، علاوة على سيارة وسلاحين أبيضين و368 غرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كون من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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