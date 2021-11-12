لجنة وزارية: تموين الأسواق يتم في أحسن الظروف والمخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب

هبة بريس _ الرباط

أكدت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها اليوم الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الأساسية

واشارت اللجنة ان كل هذا جرى بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”

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