لجنة وزارية: تموين الأسواق يتم في أحسن الظروف والمخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب

2021-11-12 / 6:34 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكدت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها اليوم الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الأساسية

واشارت اللجنة ان كل هذا جرى بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫16 تعليقات

  4. الأسعار لازالت مرتفعة والمواطن البسيط الذي يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في معيشته اليومية والطبقة البورجوازية لايهمها الزيادة.

  8. التغير غير موجود الأسعار ساروخية في مواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة اتقوا الله فينا لأننا فعلا سئمنا من تصروفاتكم معنا.

  9. التغير ثم التغير ثم التغير وليس كلام فارغ بدون جدوى منه نريد ان يعيش الفقير كباقي الطبقة البرجوازية لايهمها المسكين يتعذب للحصول على لقمة العيش.

  12. المحروقات مرتفعة والاسعار للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة جد مرتفعة أين ستذهبون بنا. حسبي الله ونعم الوكيل.

  15. ومراااااااقبة الاسعار اعباد الله، هاد المعلومة مغاديش تفيد المواطن الضعيف، ضبطوا الاسواق والاثمنة الله يرحم ليكم الوالدين راه الناس بقالها غي تبقى تلوح راسها من السطوح بسبب غلاء المعيشة. ارحمونا الله يرحم الوالدين راه الناس تتموت قطرة قطرة 🥵🥵🥵

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