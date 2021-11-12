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برشيد.. سطو مسلح على وكالة لتحويل الأموال

2021-11-12 / 5:45 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، تعرض إحدى وكالات تحويل الأموال بمدينة برشيد لاقتحام صبيحة اليوم الجمعة من قبل مجهولين بواسطة الأسلحة البيضاء.

وزادت ذات المصادر، أن عملية اقتحام الوكالة المتواجدة باحدى شوارع المدينة، جاءت بعد اقدام اثنين يشتبه فيهما بمهاجمة مستخدمة تعمل داخل الوكالة موضوع الحدث، مهددين اياها بالاسلحة البيضاء، بعد ان استولوا على مبالغ مالية.

العناصر الأمنية بمدينة برشيد، وفور علمها بالحادث، شرعت في فتح تحقيق فوري استهلته بالاستماع إلى المستخدمة التي أكدت حسب ذات المصادر، أن المشتبه فيهما سلباها مبلغا ماليا فاق 100الف درهم كان بداخل الخزنة الحديدية.

كما وسع المحققون من دائرة التحقيقات بالاعتماد على تقنيات رفع البصمات، والاستعانة بالكاميرات المثبتة بالوكالة بهدف تحديد هوية المشتبه فيهما أو هم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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