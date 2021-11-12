فرنسا.. اتهامات ب”تعرض جندية للاغتصاب” تهز قصر الإليزيه

2021-11-12 / 5:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بشأن اتّهام بتعرّض جندية فرنسية للاغتصاب على يد جندي في قصر الإليزيه في باريس في يوليوز الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي، الجمعة.

وبحسب هذا المصدر فإن “التحقيقات ما زالت جارية” وتم وضع الجندي المتهم في 12 يليوز بعد استجوابه أمام قاضي التحقيق “بصفة الشاهد المساعد”.

ووقع الاعتداء المفترض بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق صحيفة “ليبراسيون”، التي كانت أول وسيلة إعلامية تتحدث عن القضية.

وقالت: “جندية شابة سبق أن حضرت حفل الوداع إنها تعرضت للعنف الجنسي من قبل رجل هو أيضا جندي” و”ضابط صف”.

وذكرت الصحيفة أن “الجنديين يعملان في رئاسة الأركان الخاصة ويتعاونان بشكل يومي ويعرفان بعضهما البعض”.

وكما هو الحال في صحيفة “ليبراسيون” قال قصر الإليزيه إنه لا يعلق “بتاتا” على “القضايا القانونية الجارية” مشيرا إلى أنه “بمجرد إطلاع السلطات على الوقائع، تم اتخاذ الإجراءات على الفور: الاستماع إلى الضحية ودعمها ونقل فورا الجندي المتهم من الإليزيه وتكليفه مهمة أخرى”.

وامتنعت وزارة الجيوش عن التعليق على الفور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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