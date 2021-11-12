الPPS: تصرفات حكام الجزائر العدوانية من شأنها إذكاء التوتر في المنطقة

هبة بريس - الرباط

أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة للخضراء، مثمنا مضامينه الواضحة والحازمة والمكرسة لقوة بلادنا الهادئة في مقاربة قضيتنا الوطنية الأولى.

وشدد الحزب في بلاغ له، على أن الخطاب جاء على أساس أن مغربية الصحراء لم تكن يوما، ولن تكون أبدا، مسألة قابلة للتفاوض، وأن بلادنا لا يمكن أن تجتر لعقود أخرى هذا النزاع المفتعل، وكذا على قاعدة أن أي شراكة أو تعامل مع بلدنا يجب أن يتم وفق الاحترام الكامل لكون أقاليمنا الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

ووفق ذات البلاغ، فقد توقف المكتب السياسي عند التصرفات العدوانية التي يصر عليها حكام الجزائر إزاء بلادنا، وهو ما من شأنه إذكاء التوتر في المنطقة بشكل أرعن وغير مسؤول ويفتقد إلى الحد الأدنى من الحكمة، وذلك في معاكسة صارخة لمصلحة الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وفي ضرب صارخ للمصالح الفضلى للمنطقة برمتها.

كما سجل باعتزاز المكتسبات الهامة والمتصاعدة التي تحققها بلادنا على درب الطي النهائي لهذا النزاع المصطنع، وآخرها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن.

وجدد الحزب التأكيد على أنه، إلى جانب المجهودات الديبلوماسية، يتعين على بلادنا تمتين الجبهة الداخلية من حيث جميع المستويات الديموقراطية والاجتماعية والاقتصادية.

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