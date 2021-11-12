عبد المجيد تبون

منار السليمي: البطاطس باتت مؤثرة في التعديلات الحكومية بالجزائر

2021-11-12 / 3:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، خلى التعديلات الحكومية التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعديلا حكوميا يبدو في أحد جوانبه تأثير البطاطس حاضرا”.

وأضاف المحلل السياسي مدونا “الرئيس الجزائري استغنى على وزير الفلاحة الذي كان هذا الصباح يعرض خيوطا بلاستيكية ملفوفة ب” الميكة” ويتحدث عن استراتيجية فلاحية جديدة ،ال”بطاطس باتت مؤثرة في التعديلات الحكومية بالجزائر .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. الاستاذ السليمي فضلا لا امرا دع كبرانات فرنسا يتنفسوا الصعداء قليلا فقد تتسبب في موتهم بالذبحة الصدرية ! كل يوم محاضرة عن بلاد الكبرانات عدا التدوينات و اللقاءات التلفزية حيث عجزوا عن الرد و باتت ملفات مشاريع الردود فقط على السليمي تملأ مكاتب الكبران الكبير شنقريحة فقد صدق من قال :كلمة نافذة خير من الف سيف

  2. هذه مهزلة كبرى الجزاىر تعيش في ازمة خانقة خصاص في البطاطا والحليب والسميد والزيت والماء وغيرها من المواد الغذاىية الاساسية فما دور هؤلاء الكبرنات ياترى انهم عجزوا على توفير الغذاء للشعب الجزاىري وكيف يشهرون الحرب ضد المغرب اليس هذه حماقة كبرى المغرب دولة اقتصادية صاعدة بلد منظم وله من الموارد ما يكفي للاستهلاك الداخلي ويتوفر على جيش قوي وترسانة ضخمة من السلاح المتطور وباستطاعته محو الجزاىر من الخريطة ومع ذلك فهو يدعو داىما الى السللام والتعايش لان من يقود البلاد اناس حكماء عقلاء يتميزون بالفطنة والذكاء وراء القيادة الرشيدة والتوجيهات السامية للملك محمد السادس الشخصية العبقري وليس كغباء الكابرنات الجهلاء المتهورين الذين دفعوا بالجزاىر نحو والافلاس لسوء سياستهم عاش المغرب عاش الملك الصحراء مغربية

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