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تسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ببحر البوران

2021-11-12 / 2:12 مساءً
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على سلم “ريشتر”، اليوم الجمعة، ببحر البوران.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعمق بحر البوران، وقعت عند الساعة العاشرة صباحا و20 دقيقة و00 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 14 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.642 درجة شمالا، وخط الطول 3.663 درجة غربا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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