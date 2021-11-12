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العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

2021-11-12 / 2:08 مساءً
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هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، زبناءها – مستعملي الطريق السيار ، بـتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور ، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية .

وأوضحت الشركة الوطنية في بلاغ لها ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة بمناسبة العطلة المدرسية ، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع .

وحسب الشركة ، فإن حركة السير المهمة هاته ، تتعلق ، خاصة ، باليوم الجمعة 12 نونبر 2021 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً ، ثم غدا السبت 13 نونبر 2021 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال .

ويتعلق الأمر أيضا بالفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً من يوم الأحد 21 نونبر 2021 الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح ، تُوصي الشركة زبناءها / مستعملي الطريق السيار / بـتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC .

كما توصيهم بالاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، مع أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات .

وحسب الشركة ، فإنه يتعين أيضا توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الناس ملقات تاباش تخلص فاتورة الماء والكهرباء بقا غي سفر تزدادون ثراء والشعب ينوء فقرا من كثرة الأعباء المالية التي اثقلتم كاهله بها عنوة ليبقى إنسانا بلا كرامة يعيش لينتضر الموت في سبيل رفاهكم

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