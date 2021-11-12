الصورة تعبيرية

العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

2021-11-12 / 2:08 مساءً
0
هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، زبناءها – مستعملي الطريق السيار ، بـتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور ، وذلك بمناسبة العطلة المدرسية .

وأوضحت الشركة الوطنية في بلاغ لها ، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة بمناسبة العطلة المدرسية ، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع .

وحسب الشركة ، فإن حركة السير المهمة هاته ، تتعلق ، خاصة ، باليوم الجمعة 12 نونبر 2021 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً ، ثم غدا السبت 13 نونبر 2021 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال .

ويتعلق الأمر أيضا بالفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً من يوم الأحد 21 نونبر 2021 الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح ، تُوصي الشركة زبناءها / مستعملي الطريق السيار / بـتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC .

كما توصيهم بالاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، مع أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات .

وحسب الشركة ، فإنه يتعين أيضا توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ماذا أعد عمدة فاس لإنهاء كابوس الفيضانات بالمدينة ?

ماذا أعد عمدة فاس لإنهاء كابوس الفيضانات بالمدينة ?

2021-11-12 / 11:28 صباحًا
Photo of بعد تحسن الوضعية الوبائية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تستأنف حملاتها

بعد تحسن الوضعية الوبائية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تستأنف…

2021-11-12 / 9:22 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-12 / 7:07 صباحًا
Photo of الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية بقرب العودة الى الحياة الطبيعية

الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية…

2021-11-11 / 11:41 مساءً
Photo of الدار البيضاء : تكريم للجنود المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فرنسا

الدار البيضاء : تكريم للجنود المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم…

2021-11-11 / 11:19 مساءً
Photo of جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000 منصب شغل

جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000…

2021-11-11 / 9:39 مساءً
Photo of درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

2021-11-11 / 9:16 مساءً
Photo of وهبي : وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة

وهبي : وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم…

2021-11-11 / 9:09 مساءً
Photo of أمم متحدة.. المغرب حقق تقدما ملموسا في الدفاع عن حقوق النساء

أمم متحدة.. المغرب حقق تقدما ملموسا في الدفاع عن…

2021-11-11 / 8:41 مساءً
Photo of اجهاض تهريب منشطات بميناء طنجة المتوسطي

اجهاض تهريب منشطات بميناء طنجة المتوسطي

2021-11-11 / 8:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق