يومي 4 و5 مارس المقبل.. “الأحرار” يحدد تاريخ تنظيم مؤتمره الوطني

2021-11-12 / 12:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، أن المؤتمر الوطني العادي للحزب سينعقد يومي 4 و5 مارس المقبل.

وذكر بلاغ للحزب أن المكتب السياسي، الذي عقد اجتماعه حيث تم تدارس مجموعة من القضايا الوطنية وجملة من النقط التنظيمية، “صادق على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022”.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

ودعا المكتب السياسي للحزب كل المناضلين والمناضلات التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب، مثمنا العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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