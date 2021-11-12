محمد ساجد

الاتحاد الدستوري: معتزون بالمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية الوطنية

2021-11-12 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

استحضر حزب الاتحاد الدستوري في اجتماعه الأخير، الخطاب الملكي الاخير حيث عبر أعضاء المكتب السياسي عن تنويههم بالمضامين والرسائل الواضحة التي تضمنها الخطابي السامي الذي وجهه الملك بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والاربعين للمسيرة الخضراء المظفرة حيث أكد جلالته بأن لا تفاوض على الصحراء وأن المغرب يسعى الى إيجاد حل سلمي متفاوض عليه في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك .

وأطد الملك في الخطاب أن المغرب يرحب بالشراكات والاتفاقيات التي تقر بكون اقاليمنا الجنوبية جزء لايتجزء من التراب الوطني .

كما اكد أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بالمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية الوطنية بقيادة صاحب الجلالة لصالح القضية الوطنية، والتي اكدها قرار مجلس الامن رقم 2606 الصادر يوم 29 اكتوبر الماضي معبرا في مضامينه عن واقعية مقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي والمكتسبات الواقعية التي تحققت بعد سنة 2007 .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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