توقيف خمسيني وحجز أزيد من 1 كلغ من مخدر الهيرويين بالفنيدق

هبة بريس - الفنيدق

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة الفنيدق، مساء أمس الخميس 11 نونبر الجاري، من ضبط كيلوغرام و100 غرام من مخدر الهيروين بحوزة شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني في قضية تتعلق بترويج المخدرات، حيث تم ضبطه على متن دراجة نارية وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج شحنة أولية من المخدرات عبارة عن 89 جرعة من مخدر الهيروين، علاوة على حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز 100 غرام من مخدر الشيرا و 1106 جرعة إضافية من مخدر الهيروين، حيث وصل مجموع وزن كمية الهيروين المحجوز إلى كيلوغرام و100 غرام.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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