الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة هايتي

هبة بريس _ وكالات

حثت الولايات المتحدة مواطنيها على مغادرة هايتي بينما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف ترتكبها عصابات ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.

وأصدرت السفارة الأمريكية في هايتي، اليوم الخميس، بيانا نصحت فيه مواطني الولايات المتحدة “بمغادرة هايتي الآن عبر وسائل تجارية”.

وقالت السفارة إن “المواطنين الأمريكيين يجب أن يقيموا بدقة مخاطر السفر إلى هايتي أو البقاء هناك في ضوء الوضع الأمني الحالي والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية”.

وأضافت السفارة الأمريكية أن “النقص الواسع في الوقود قد يحد من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ بما في ذلك الوصول إلى المصارف والتحويلات المالية والرعاية الطبية الطارئة والإنترنت والاتصالات وخيارات النقل العام والخاص”.

ويواجه الهايتيون بعد أشهر من الفوضى السياسية والكوارث الطبيعية، مصاعب إضافية إذ قامت عصابات بمنع الحصول على الوقود ما أدى إلى قطع إمدادات الطاقة والمياه.

وخطفت العصابات في هايتي أكثر من 780 شخصا مقابل فدية منذ مطلع السنة، بحسب مركز التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان ومقره بورت أو برينس.

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