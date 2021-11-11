الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية بقرب العودة الى الحياة الطبيعية
هبة بريس _ الرباط
ظهر الملك محمد السادس في أول نشاط يستقبل فيه شخصية دولية، منذ عدة أشهر
و إستقبل الملك اليوم بإقامته ببوزنيقة الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، بدون كمامة.
و الواضح ان ظهور الملك دون كمانة يعطي الانطباع ان المغرب سائر بنجاح في مواجهة كورونا بل والعودة الى الحياة الطبيعية .
والأكيد ان استقبال الملك للرئيس الغابوني بدون كمامة تأتى بفعل تحسن الوضع الوبائي بالمملكة وهي اشارة ايضا الى ان الجهود المبدولة اعطت اكلها وماضية في اخراج البلاد من تداعيات ” كورونا ” .
يذكر ان الملك محمد السادس حرص على ارتداء “كمامة طبية” خلال كل الأنشطة في رسالة واضحة للمواطتين بضرورة التقيد بالاجراءات الإحترازية ضد كوفيد 19
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