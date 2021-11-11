World War 1 - Moroccan soldiers serving with the French army resting in a village near the fortress of Douaumont after its recapture from the Germans in 1916.. (Photo by Universal History Archive/UIG via Getty Images)

الدار البيضاء : تكريم للجنود المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فرنسا

2021-11-11 / 11:19 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

أقيم، اليوم الخميس، بالمقبرة العسكرية الأوروبية ببنمسيك بالدار البيضاء، حفل جرى خلاله تكريم الجنود المسلمين، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فرنسا خلال هذه الحرب العالمية الأولى .

وجرى هذا الحفل بحضور السلطات المحلية، وممثلي العديد من السفارات الأجنبية بالمغرب ، وجنود سابقين دافعوا عن فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.

وبهذه المناسبة، سلمت سفيرة فرنسا بالمغرب، السيدة هيلين لو غال، “صليب المقاتل” (croix du combattant) نيابة عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي ، إلى السيد محامد الرحالي، وهو جندي سابق .

وبالمناسبة قالت السيدة لوغال، ” إنه “في هذا اليوم، نتذكر أولئك الذين قاتلوا من أجل فرنسا بين سنتي 1914 و1918، والذين سقطوا في ميدان الشرف على جميع الجبهات، الشرقية والغربية”.

وأضافت السفيرة أن “الأسماء المحفورة على نصبنا التذكارية ، تذكر دائما بقيم الشرف والتفاني والشجاعة “، مشيرة إلى أن هذه الأسماء تذكرنا أيضا بمن سقطوا في ساحات المعارك .

كما أشادت السيدة لو غال بتضحيات 40 ألف جندي مغربي شاركوا في هذه الحرب، من بينهم 11 ألف جندي لم يعودوا أبدا، مستحضرة أيضا جنود الدول الحليفة والصديقة الذين خاضوا نفس المعارك

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية بقرب العودة الى الحياة الطبيعية

الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية…

2021-11-11 / 11:41 مساءً
Photo of جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000 منصب شغل

جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000…

2021-11-11 / 9:39 مساءً
Photo of درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

2021-11-11 / 9:16 مساءً
Photo of وهبي : وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة

وهبي : وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم…

2021-11-11 / 9:09 مساءً
Photo of أمم متحدة.. المغرب حقق تقدما ملموسا في الدفاع عن حقوق النساء

أمم متحدة.. المغرب حقق تقدما ملموسا في الدفاع عن…

2021-11-11 / 8:41 مساءً
Photo of اجهاض تهريب منشطات بميناء طنجة المتوسطي

اجهاض تهريب منشطات بميناء طنجة المتوسطي

2021-11-11 / 8:21 مساءً
Photo of الحموشي يفرج عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

الحموشي يفرج عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

2021-11-11 / 8:06 مساءً
Photo of البكاري : وهبي له قنوات مع المحيط الملكي بخصوص ملف حراك الريف

البكاري : وهبي له قنوات مع المحيط الملكي بخصوص…

2021-11-11 / 7:58 مساءً
Photo of ماء العينين : ليس مفيدا تسفيه احتجاجات الناس و امتهان كرامة المحتجين

ماء العينين : ليس مفيدا تسفيه احتجاجات الناس و…

2021-11-11 / 6:38 مساءً
Photo of الغلوسي عن سحب “قانون رقم 16-10” : إغلاق حكومي لقوس محاربة الفساد والرشوة

الغلوسي عن سحب “قانون رقم 16-10” : إغلاق حكومي…

2021-11-11 / 6:11 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق