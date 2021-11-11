برلماني ايطالي : الجزائر توظف الطاقة كسلاح سياسي

هبة بريس _ الرباط

أكد النائب البرلماني الإيطالي، باولو لاتانزيو، أن الجزائر التي توظف الطاقة كسلاح سياسي، “تهدد استقرار منطقة الحوض المتوسطي”.

وفي معرض سؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير التحول البيئي، شدد النائب على أن قرار الجزائر القاضي بعدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي جرى اتخاذه في سياق دقيق يتميز بارتفاع أسعار الفاتورة الطاقية.

وحذر لاتانزيو من أن القرار “المقلق المتخذ من طرف السلطات الجزائرية يؤثر على علاقات الثقة وحسن الجوار”، مشيرا إلى أن “أوروبا ينبغي ألا تتسامح مع هذا الابتزاز”.

كما كانت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أورانيا بباثيو، قد أكدت أن قرار الجزائر “المزود غير الموثوق”، يعد عملا “غير مقبول ومدان” من شأنه التأثير على دولتين عضوين مهمين بالاتحاد الأوروبي، هما إسبانيا والبرتغال.

واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

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