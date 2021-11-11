جزائريون يتظاهرون في مدريد ضد “استبداد” النظام العسكري

2021-11-11 / 10:20 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

تظاهر مئات الجزائريين المقيمين في مختلف المدن الإسبانية، اليوم الخميس، أمام وزارة الداخلية الإسبانية في مدريد، للتنديد بـ “استبداد” و”إرهاب الدولة” الذي يمارسه النظام العسكري الجزائري.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لـ “دكتاتورية النظام العسكري” و”إرهاب الدولة” الذي تمارسه الطغمة العسكرية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معربين عن رفضهم للانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري، ومطالبين بإقامة “نظام مدني” في الجزائر والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

وخلال هذه المظاهرة، التي نظمت بمناسبة زيارة وزير الداخلية الجزائري إلى مدريد، استنكر المتظاهرون الوضع “المقلق” السائد حاليا في الجزائر.

وأكد المشاركون، في بيان ت لي بهذه المناسبة، أن “السلطة العسكرية في الجزائر تقوم بقمع ومضايقة وسجن وتعذيب النشطاء السلميين”، منددين بالممارسات القمعية للطغمة العسكرية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وسجل المشاركون في هذه المظاهرة، قادمين من مختلفة جهات إسبانيا، أن “هذا النظام البوليسي يشيطن أي جهة معارضة ويشوه سمعتها، ويخرس المطالبين بالحرية والديمقراطية وإقامة دولة القانون، والدولة المدنية وليس العسكرية”.

كما عبروا عن إدانتهم “لتواطؤ الحكومة الإسبانية التي طردت بشكل غير قانوني الناشطين الجزائريين، محمد عبد الله وإبراهيم لعلامي، اللذين عذبا والمعرضين لخطر القتل

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. النظام السياسي العسكري الجزائري اسكت الحراك بالداخل بنهجه سياسة القمع والترهيب والتجويع والسجن والاغتصاب والحرق والقتل. ولم يبقى للجزاءريين وسيلة للتعبير عن رفضهم للنظام إلا تظاهر الجالية خارج البلاد. بلد البترول والغاز اصبح ابناءه يهاجرون جماعات هروبا من جحيم النظام.

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