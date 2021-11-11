المغرب-اليابان.. نحو تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف

هبة بريس

شكل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف محور لقاء جمع اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، بسفير اليابان المعتمد لدى المملكة المغربية، السيد شينوزوكا تاكاشي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد تاكاشي أكد أن العلاقات البرلمانية بين المغرب واليابان “جيدة”، وأن بلاده تتطلع لتعزيزها على المستوى الثنائي والمتعددة الأطراف، عبر الزيارات المتبادلة ومجموعات الصداقة والتنسيق البرلماني الدولي.

وبعد أن هنأ السيد الطالبي العلمي، في بداية اللقاء، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، ثمن السفير الياباني العلاقات الجيدة بين الرباط وطوكيو في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية، معربا عن تقديره “لحكمة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتوجيهاته السامية وللإجراءات المتخذة للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19”.

وأشار السيد تاكاشي إلى أن توجهات حكومة بلاده تصبو إلى الانفتاح أكثر على القارة الإفريقية وعلى قضايا التغييرات المناخية والطاقات المتجددة، مشيدا، بالمناسبة، بالسياسة الطاقية المغربية.

من جهته، شكر السيد الطالبي العلمي سفير اليابان على التهنئة والزيارة، معبرا عن اعتزازه بالمستوى المتميز للعلاقات المغربية اليابانية، وتشبث طوكيو بالوحدة الترابية للمملكة المغربية ودفاعها عن مصالحها الحيوية في مختلف المحافل الدولية.

وأشاد رئيس مجلس النواب بجودة العلاقات البرلمانية المغربية اليابانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح على كل المبادرات البناءة وعلى القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك من قبيل التغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتطور التكنولوجي.

وأكد السيد الطالبي العلمي أنه يتطلع إلى مأسسة العلاقات البرلمانية المغربية اليابانية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا البرلمانية المشتركة وإبداع فضاءات جديدة للتعاون.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0