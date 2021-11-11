درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

2021-11-11 / 9:16 مساءً
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هبة بريس _ ح اشعبان

عبّر بعض المواطنين بمدينة زاوية الشيخ ،عن ارتياحهم جراء قيام عناصر من الدرك الملكي الترابي، معززين بكوكبة الدراجين التابعة لسرية بني ملال ،بتأمين عملية مغادرة التلاميذ والتلميدات من المؤسسات التعليمية، خلال الفترة المسائية حيث يغادر تلاميذ وتلميذات الاعدادي والثانوي في السادسة مساء مع قلة الإنارة العمومية بمحيط المؤسسات.

حيث عاينت عدست هبة بريس، قبل قليل من الأن دوريات الدرك الملكي متمركزة امام إعدادية الأطلس بحي بوحابو، وكذا ثانوية ام الرمان بحي تسلفت، وهم يقومون بتوجيه المواطنين عند أبواب المؤسسات المذكورة، حيث نصح عدد ممن اعتادوا التجمهر أمام الباب بدون سبب بالإقلاع عن مثل هكذا سلوكات، ومساعدة التلاميذ بالخروج في أجواء آمنة ومن دون أية حوادث سير خصوصا أن ذات المؤسسات تتواجد بالطريق الجهوية رقم 8 المعروفة بحركة مرورية غير عادية.

ويأمل المواطنون، أن تستمر عملية حماية التلاميذ والتلميذات ومساعدتهم لمغادرة المدارس مساء خلال الفترة الشتوية التي تتسم بقصر النهار، وبالتالي تأخر التلاميذ بالخروج مساء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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