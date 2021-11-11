الملك يستقبل رئيس الجمهورية الغابونية

2021-11-11 / 8:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس 11 نونبر 2021 بالقصر الملكي ببوزنيقة، رئيس الجمهورية الغابونية فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، الذي يقوم بزيارة للمغرب.

ويعكس هذا اللقاء الطابع النموذجي للشراكة المغربية – الغابونية، وكذا علاقات الصداقة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫10 تعليقات

  1. نشيد بمثل هذه العلاقات الأخوية و المتجدرة في التاريخ بين المغرب والكابون والتي لا يشوبها اي مشكل ومنذ زمن بعيد .فهذا البلد يستحق كل تقدير وتعاون متين ومثمر في اطار رابح رابح.والكابون من اخلص الدول للمغرب في قضية الوحدة الترابية الصحراء المغربية للمملكة المغربية.وهذا هو النموذج الامثل للدول الصديقة للمغرب.

  2. ملكنا الغالي نصره الله وايده وسدد خطاه ورفع قدره وحفظه الله من كل سوء وشر ومكروه يصيبه . ملك محبوب لدى افريقيا وهو سباقا للخير وحريص عليهم.

  4. لدينا ملك القلوب الحنونة وملك يموت على وطنه وشعبه فهو متشبت بترابه الوطني حفظه الله ونصره دائما حريص على مصلحة الوطن المغربي .دامت المحبة والصداقة والتعاون فيما بينهم .

  5. لقد قام بزيارة المغرب الرئيس الغابوني الذي استقبله محمد السادس أيده الله في القصر الملكي..عاش الملك والشعب المغربي البسيط.

  8. إن هذه الزيارة لها طوابع استثمارية بين البلدين الشقيقين . نتمنى لهم الإزدهار والتفوق في المشاريع التي تعود علينا بالنفع ورفع مستوى الاقتصادي والمعيشي في البلدين الشقيقين.

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