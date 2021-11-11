الملك يستقبل رئيس الجمهورية الغابونية

هبة بريس _ الرباط

استقبل الملك محمد السادس اليوم الخميس 11 نونبر 2021 بالقصر الملكي ببوزنيقة، رئيس الجمهورية الغابونية فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، الذي يقوم بزيارة للمغرب.

ويعكس هذا اللقاء الطابع النموذجي للشراكة المغربية – الغابونية، وكذا علاقات الصداقة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين.

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