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في الصورة : عبداللطيف الحموشي

الحموشي يفرج عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية

2021-11-11 / 8:06 مساءً
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هبة بريس

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الخميس، عن لائحة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية في مجموعة من المدن المغربية.

وقد تضمنت لائحة التعيينات الجديدة أسماء 21 مسؤولا أمنيًا جديدا، من بينهم رئيس منطقة أمنية بولاية أمن فاس، وسبعة نواب لرؤساء المناطق الأمنية بكل من سيدي سليمان وبن جرير وسيدي إفني والخميسات وتارودانت وطاطا وتاونات، فضلا عن تعيين رئيس مفوضية الشرطة بأبي الجعد وخمس رؤساء دوائر أمنية بكل من مكناس والمحاميد والخميسات والرباط والدار البيضاء.

كما همت التعيينات الجديدة تنصيب مسؤولين في شرطة الزي النظامي، حيث تم تعيين خمس رؤساء للهيئات الحضرية بأزرو وسوق السبت اولاد النمة والحاجب والزمامرة وتويست بوبكر بالمنطقة الشرقية، فضلا عن تعيين رئيسين لفرقة السير والجولان بكل من أصيلة وابن أحمد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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