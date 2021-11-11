البكاري : وهبي له قنوات مع المحيط الملكي بخصوص ملف حراك الريف

هبة بريس _ الرباط

يسود ترقب في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية في انتظار ما ستؤول إليه مبادرة وزير العدل، الذي كان قد تقلد مهمة الدفاع عن معتقلي حراك الريف

الناشط الحقوقي خالد البكاري اعتبر أن ما صرح به المسؤول الحكومي بخصوص تحضيره لملتمس للعفو، يبقى إلى حد اللحظة أهم إشارة سياسية إلى قرب الانفراج في الملف.

وقال الناشط الحقوقي،” إن وهبي، وهو المتمرس سياسيا، لا يمكن أن يقدم ذلك التصريح في غياب مؤشرات ومعطيات حاصلة بشأن اقتراب حل ملف هؤلاء المعتقلين”،

واضاف : “يظهر أن السيد وهبي له قنوات مع المحيط الملكي بخصوص هذا الملف، ولو لم تكن له ضمانات ما كان ليغامر بإحراج الملك سياسيا، في ملف هناك شبه إجماع حول ضرورة طيه”.

وتابع : “يصبح من الثانوي البحث في هل وهبي تصرف وفق قناعاته أم أوحي له بذلك، لأن المهم هو حرية معتقلي حراك الريف”، مؤكدا أن من شأن أي انفراج في هذا الملف أن يكون انطلاقة نحو انفراج في باقي الملفات المتعلقة بالصحافيين والمدونين المعتقلين، وعموم معتقلي الرأي والاحتجاجات. _ يقول ل العربي الجديد ”

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