البكاري : وهبي له قنوات مع المحيط الملكي بخصوص ملف حراك الريف

2021-11-11 / 7:58 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

يسود ترقب في الأوساط الحقوقية والسياسية المغربية في انتظار ما ستؤول إليه مبادرة وزير العدل، الذي كان قد تقلد مهمة الدفاع عن معتقلي حراك الريف

الناشط الحقوقي خالد البكاري اعتبر أن ما صرح به المسؤول الحكومي بخصوص تحضيره لملتمس للعفو، يبقى إلى حد اللحظة أهم إشارة سياسية إلى قرب الانفراج في الملف.

وقال الناشط الحقوقي،” إن وهبي، وهو المتمرس سياسيا، لا يمكن أن يقدم ذلك التصريح في غياب مؤشرات ومعطيات حاصلة بشأن اقتراب حل ملف هؤلاء المعتقلين”،

واضاف : “يظهر أن السيد وهبي له قنوات مع المحيط الملكي بخصوص هذا الملف، ولو لم تكن له ضمانات ما كان ليغامر بإحراج الملك سياسيا، في ملف هناك شبه إجماع حول ضرورة طيه”.

وتابع : “يصبح من الثانوي البحث في هل وهبي تصرف وفق قناعاته أم أوحي له بذلك، لأن المهم هو حرية معتقلي حراك الريف”، مؤكدا أن من شأن أي انفراج في هذا الملف أن يكون انطلاقة نحو انفراج في باقي الملفات المتعلقة بالصحافيين والمدونين المعتقلين، وعموم معتقلي الرأي والاحتجاجات. _ يقول ل العربي الجديد ”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

العطلة المدرسية.. “الطرق السيارة” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

2021-11-12 / 2:08 مساءً
Photo of ماذا أعد عمدة فاس لإنهاء كابوس الفيضانات بالمدينة ?

ماذا أعد عمدة فاس لإنهاء كابوس الفيضانات بالمدينة ?

2021-11-12 / 11:28 صباحًا
Photo of بعد تحسن الوضعية الوبائية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تستأنف حملاتها

بعد تحسن الوضعية الوبائية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تستأنف…

2021-11-12 / 9:22 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-11-12 / 7:07 صباحًا
Photo of الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية بقرب العودة الى الحياة الطبيعية

الملك يظهر في أول نشاط بدون كمامة ..بشرى ملكية…

2021-11-11 / 11:41 مساءً
Photo of الدار البيضاء : تكريم للجنود المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فرنسا

الدار البيضاء : تكريم للجنود المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم…

2021-11-11 / 11:19 مساءً
Photo of جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000 منصب شغل

جرادة.. تدشين وحدة صناعية لمعالجة السمك توفر نحو 1000…

2021-11-11 / 9:39 مساءً
Photo of درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

درك زاوية الشيخ يأمن خروج تلاميذ المؤسسات التعليمية

2021-11-11 / 9:16 مساءً
Photo of وهبي : وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم لمهن المحاماة

وهبي : وزارة العدل ستنكب على إصلاح القانون المنظم…

2021-11-11 / 9:09 مساءً
Photo of أمم متحدة.. المغرب حقق تقدما ملموسا في الدفاع عن حقوق النساء

أمم متحدة.. المغرب حقق تقدما ملموسا في الدفاع عن…

2021-11-11 / 8:41 مساءً

تعليق واحد

  1. على الوزير الجديد على رأس وزارة العدل ان لا يتجاوز حدود إختصاصاته.والدفاع عن قضية قد حسم امرها من قبل من طرف العدالة المغربية التي قالت كلمتها النهائية فيها.
    وعليه فالوزير لايمكن له أن يكون مسؤولا على قطاع العدل من جهة ومحامي ومدافع عن سجناء
    قاموا بجراءم وخيانة ضد الوطن والمغاربة.
    مع العلم ان هؤلاء الخونة لم يسبق لهم ابدا والى حد الان ان اعتذروا ابدا عن جراءمهم للملك والمغاربة. و 20 عاما سجنا هي قليلة جدا في حقهم ولم يرفعوا قط راية الوطن عوض خرقتهم الممسوخة.
    فلا نغطي الشمس بالغربال .فلا تستحمروا المغاربة فهم اذكى منكم ومن أمثالكم. ما بقاش اللعب صافي سالينا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق