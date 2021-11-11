سيف الإسلام القذافي أعد أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

هبة بريس _ وكالات

كشفت مصادر ليبية مقربة من سيف الإسلام القذافي، لوكالة “سبوتنيك”، الخطوات التي اتخذها الأخير بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأكدت المصادر أن سيف الإسلام القذافي أعد الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات، وأنها باتت جاهزة لتقديمها للمفوضية حال اتخاذ القرار النهائي.

رغم حديث بعض المصادر عن أن سيف الإسلام سيعلن عن ترشحه خلال الأيام المقبلة، إلا أن مصادر مقربة كشفت أن القرار النهائي بشأن الترشح للانتخابات لم يحسم بعد.

وقالت المصادر: إن المشاورات الحالية لم تحسم قرار الترشح، وأنه من المقرر حسم الأمر بعد مؤتمر باريس، وأنه في حال قرر الترشح سيتقدم للمفوضية بأوراقه.

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