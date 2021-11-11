ماء العينين : ليس مفيدا تسفيه احتجاجات الناس و امتهان كرامة المحتجين

2021-11-11 / 6:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

سجلت أمينة ماء العينين موقفها حيال ردود بعض المسؤولين من تسفيه لإحتجاجات المغاربة و الحط من كرامتهم حيث قالت ” ليس مفيدا الإمعان في تسفيه احتجاجات الناس والإمعان في امتهان كرامة المحتجين وتضخيم بعض التعبيرات التي يفرزها أحيانا سياق الجهل وتدني مستوى التعليم، ومحاولة تعميم ذلك، لأن الحقيقة تقول أنه في المغرب كما في باقي بلدان العالم المتقدم والديمقراطي، يوجد أناس متعلمون ومطلعون بل ومتخصصون، يرفضون التلقيح أو لايثقون في الشروط العلمية التي أفرزته، وهو حق مكفول، كما أنه أمر طبيعي ووارد باستحضار النقاش العلمي الذي واكب ظهور الفيروس وتطوراته ”

واكدت في تدوينة فيسبوكية لها ” نحن في حاجة إلى تطوير وعينا الجماعي للمزيد من التسامح مع ثقافة الاحتجاج والتعبير عن الرأي المخالف والتعامل مع ذلك في إطار ما يكفله القانون والدستور ”

واصافت ” الاحتجاج السلمي علامة صحة للدولة وليس علامة ضعف، ومن المفيد أن يمارس الناس حقهم في الاحتجاج المنظم بما قد يدل على أنهم لازالوا مقتنعين بإمكانية إيصال أصواتهم وآراءهم المختلفة والغاضبة أحيانا، وأنهم لازالوا مؤمنين بجدوى الاحتجاج المقنن، وأنهم لم يفقدوا الثقة بعد في إمكانية التجاوب مع مطالبهم”

ووصفت الحكومة ب “الصماء” والضعيفة من حيث التواصل” قبل ان تضيف ” عليها أن تتحمل مسؤوليتها في وضع سياسة تواصلية ناجعة تعتمد الخطاب العلمي الواضح، وعدم الاكتفاء ببلاغات جامدة لا تقول شيء. كما يجب عليها أن تكف عبر بعض أعضائها عن الاستفزاز المجاني للناس والتعامل بمسؤولية مع تساؤلاتهم وتخوفاتهم حينما تكون مشروعة”

وختمت تدوينتها بالقول ” لنتذكر أن تحديات المغرب الإقليمية والجهوية والدولية تفرض علينا تمتين وتمنيع الجبهة الداخلية بالتواصل والإقناع وحفظ الحقوق والحريات ونبذ الخطاب الذي يذكي التناقضات والتقاطبات” .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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