لقاح
لقاح كورونا

أزيد من مليون و 564 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2021-11-11 / 5:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 24 مليون و352 ألف و386 شخصا.

وحسب النشرة اليومية لفيروس كورونا بالمغرب، فقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 22 مليون و355 ألف و452 شخصا.

كما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة مليونا و564 ألف و211 شخصا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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