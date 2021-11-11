الحكومة تصادق على مشروع قانون “الإنتاج الذاتي للطاقة ‏الكهربائية”

2021-11-11 / 5:30 مساءً
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس ‏الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة ‏الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.‏

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق ‏الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب ‏انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط ‏إنتاج الطاقة الكهربائية، ويهدف، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة ‏الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى ‏الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية ‏واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.‏

‎ ‎وأضاف بايتاس أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز ‏تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع ‏استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج ‏الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على ‏الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون ‏وعقوبات جزائية وإدارية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. مرحبا مشروع الكهرباء أجده مشروع جيد عبر الطاقه الشمسيه المتجدده حيث تقوم بجلب الحراره عبر لوحات وتكوين ضباب كثيف تشكل أمطار واستخراج منها بترول ومياه عدبه صالحه للشرب والسقي وتوصيل كهرباء لأجل مناطق القاطنه بالقرى جبال الأطلس والريف

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