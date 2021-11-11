شفشاون ..طالب قرٱن يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم قاصر ، أمس الأربعاء ، على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل أسرته، الواقع بجماعة أونان بإقليم شفشاون، وذلك في ظروف وصفت بـ “الغامضة”.

مصادر محلية أكدت أن الهالك كان يدرس القرآن في الدوار المذكور حيث عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل ، ليتم اخطار مصالح الدرك الملكي التي حضرت الي عين المكان لمعابية الجثة ونقلها بواسطة سيارة الاسعاف الى مستودع الاموات .

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات اقدام “طالب القرٱن “على وضع حد لحياته بتلك الطريقة المأساوية .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0