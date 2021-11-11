الحكومة عن الساعة الإضافية: “نتفهم معاناة الأسر وندرس الأمر”
هبة بريس - الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تدرس مسألة الساعة الإضافية والعودة للتوقيت الرسمي.
وذكر بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن مسألة إلغاء الساعة الاضافية تحتاج دراسة شاملة، لافتا أن الأمر مطروح أمام الحكومة.
وأضاف بايتاس قائلا : “كوزير أستيقظ يوميا على الساعة السادسة والنصف”، مشددا على أن يتفهم معاناة الأسر اليومية بسبب هذا التوقيت والحكومة تعمل على مناقشته.
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0
10
6 تعليقات
من أراد الدنيا فليستيقظ باكرا , ومن أراد الآخرة فليستيقظ باكرا . والسلام
حبذا لو يتم الغاؤها فتاثيرها على الصغار و الكبار سيء جدا . نتمنى ان يتحقق ذلك في القريب العاجل
رفضنا ولا زلنا نرفض تلك الساعة الزائدة اللاقانونية التي تم فرضها ديكتاتوريا.
بما أن البلد يقع في خط غرينتش.فيجب أن يبقى في توقيت غرينتش للأبد.
اتمنى من الحكومه إلغاء العمل بالساعة الإضافية. قهروني الشفارة كل صباح.
و الله ان فعلتها حكومة السيد اخنوش و الغت ساعة الشؤم اللتي دوختنا لكنت لها من الشاكرين و لاستيقنت ان هاذه الحكومة جاءت لحل مشاكل المغاربة مع العلم انني انتخبت لصالح الا حرار
الساعة الاضافية غير صالحة للمواطن المغربي بتاتا