الحكومة عن الساعة الإضافية: “نتفهم معاناة الأسر وندرس الأمر”

هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تدرس مسألة الساعة الإضافية والعودة للتوقيت الرسمي.

وذكر بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن مسألة إلغاء الساعة الاضافية تحتاج دراسة شاملة، لافتا أن الأمر مطروح أمام الحكومة.

وأضاف بايتاس قائلا : “كوزير أستيقظ يوميا على الساعة السادسة والنصف”، مشددا على أن يتفهم معاناة الأسر اليومية بسبب هذا التوقيت والحكومة تعمل على مناقشته.

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