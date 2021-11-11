“تنسيقية رافضي التلقيح” تعلن تجميد مشاركتها في الاحتجاجات الميدانية

2021-11-11 / 3:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت “التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري”، مساء الأربعاء 10 نونبر الحالي، وقف مشاركتها في الاحتجاجات الميدانية واتخاذ موقف ماحيد الى حين أن تتضح الرؤيا وفق ماجاء في بلاغ لها على صفحتها الرسمية بفايسبوك.

وكشفت التنسيقية في البلاغ ذاته ان قرار تجميد احتجاجها ضد إلزامية جواز التلقيح جاء بسبب المضايقات والمتابعات التي يتعرّض لها مناضلوها، حسب قولها، مشيرةً في نفس الوقت إلى أنها تُفضّل إعطاء الجهات المسؤولة الوقت اللازم لمراجعة حساباتها وإلغاء البلاغ الحكومي المُلزِم للجواز.

جدير بالذكر ان قرارا حكوميا صدر امس الاربعاء يرمي الى الغاء قرار فرض حضر التجول الليلي والسماح بالتنقل بين المدن دون الحاجة الى جواز التلقيح .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. نسبة مهمة من الشعب لقحت ، فلا يعقل ان تعرقل احتجاجات الرافضين للقاح عجلة التنمية للوطن و تدمر كل المكتسبات،!!!

  3. التنسيقية لا تمثل إلا المنخرطين فيها اما بقية الشعب المضطهد من حقه أن يتظاهر لان إلغاء التنقل الليلي ليس هو إلغاء جواز التلقيح

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