صورة تعبيرية

واد الشراط.. انتشال 4 جثت والبحث عن مفقودين في حادث تحطم قارب للهجرة السرية

2021-11-11 / 2:44 مساءً
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هبة بربس

أفادت السلطات المحلية لعمالة الصخيرات – تمارة، بأن قاربا معدا للهجرة غير الشرعية قد تحطم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في مصب واد الشراط.

وفور علمها بالحادث تدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص، نقلوا على الفور إلى مستشفى سيدي لحسن بمدينة تمارة، وانتشال جثث 4 أشخاص آخرين، فيما تستمر عملية البحث للعثور على باقي ركاب القارب.

هذا، وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم هذه العملية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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