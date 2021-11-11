في ذكرى ميلادها.. مهدي فولان يعايد زوجته نرجس الحلاق بطريقة رومانسية

2021-11-11 / 2:26 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

اختار الفنان المغربي مهدي فولان معايدة زوجته الفنانة نرجس الحلاق بذكرى ميلادها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشر فولان صورة زوجته مرفوقة بتعليق رومانسي جاء كالتالي: “مهما قلت من كلمات لن توفيك حقك، و مهما عبرت بجمل لن تعبر عن ربع ما أشعر به تجاهك، عيد ميلاد سعيد يا جميلة الجميلات”.

و في سياق منفصل فقد كشفت الفنانة المغربية عبر نفس المنصة، عن فارق السن بينها و بين زوجها مهدي فولان قائلة:”أنا كبيرة على مهدي بعام و خمس شهور”، الأمر الذي استحسنه متابعيها معتبرين أنها متصالحه مع ذاتها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  3. نشر مثل هذه الأخبار الغير المفيدة و التي لا معنى لها قد يعطي سمعة سيئة للجريدة ماذا سيستفيذ القارئ من هذا الخبر اللامقبول

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