التوقيع على إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب في المغرب

2021-11-11 / 1:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أجريت صباح اليوم الخميس مباحثات مع أليو أمارو رئيس الاتحاد الإفريقي للشباب، و سليمان ساتيغي سيديبي الأمين العام للاتحاد الإفريقي للشباب.

وذكر بنسعيد في منشور نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، أنه اعتبارا للمجهودات المبذولة من طرف المغرب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفائدة الشباب الإفريقي، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ووعيا منها بأن سلامة و ازدهار الأمم والشعوب يستلزم الاستثمار الأمثل في مستقبل الأجيال القادمة من خلال العمل على تثمين الرصيد المعرفي الذي يزخر به شباب القارة الإفريقية، ترحب المملكة المغربية بقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للشباب الصادر في العاشر من نونبر 2020، والقاضي بنقل مقره المركزي إلى المغرب.

وفي هذا الإطار، يضيف بنسعيد، وتماشيا مع أهداف الاتحاد الإفريقي للشباب الرامية إلى تعزيز مبادئه وقيمه، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والديمقراطية والتنمية المستدامة من أجل تحقيق التكامل الإفريقي، جرت مراسيم التوقيع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. مبادرة جد مهمة لها دلالة عميقة في ترسيخ و تدعيم مكتسبات المغرب في عمقه الافريقي تماشيا مع التوجهات الملكية السامية في الانفتاح على افريقيا في اطار علاقة رابح رابح .

  3. مبادرة مهمة و جد قيمة ستعمل على تدعيم و ترسيخ مكتسبات التي راكما المغرب في عمقه الافريقي و اشعاعه كرائد فعال في إرساء قواعد السلم و الديمقراطية و التنمية المستدامة ، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية في ترسيخ العلاقات و الارتباطات مع كل الدول الافريقية من أجل تحسين أوضاع شعوبها نحو الأفضل.

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