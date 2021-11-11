حاتم عمور يستعد لطرح أغنية” مايستهلني “

نجلاء مزيان - هبة بريس

يستعد الفنان المغربي حاتم عمور، لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان ” مايستهلني “، عبر حسابه على منصة ” تيك توك ” وموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

و نشر حاتم البوستر الرسمي الخاص بالأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، تضمن موعد إصدار كليب الأغنية بتاريخ 17 نونبر من الشهر الجاري.

وتعامل عمور في هذه الأغنية مع محمد المغربي على مستوى الكلمات و مع مهدي مزين على مستوى الألحان، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا ، فيما تكلف بإخراج الفيديو كليب أنس الكاد.

و الجدير بالذكر، أن آخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب ” أحلى إبداع “، باللهجة العراقية، من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.

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