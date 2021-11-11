صورة تعبيرية

وكيل الملك بالجديدة يفتح بحثا قضائيا حول فيديو “الباتوار”

2021-11-11 / 12:34 مساءً
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أحمد مصباح – الجديدة

على إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع “فيديو” بالصورة والصوت، مدته 45 ثانية، ادعى الشخص الذي كان يتحدث فيه ويرفقه بتعليقاته، والذي أطلق بالمناسبة على نفسه أو على المنبر الذي يمثله “يومية دوخة”، أنه يبث بالمباشر “اللايف”، من داخل بناية زعم أنها مجزرة الجديدة “الباتوار”، والتي اعترف صراحة وبعظمة لسانه أنه ولج إلى فضائها بطريقة “سلتاوية”.

وقد ظهرت في “الفيديو” أبقار كانت في وضعية جلوس، قال أنه جيء بها إلى المجزرة، للذبح، رغم كونها مريضة أو ميتة.. وأن المواطن الجديدي يأكل “الجيفة”. ووجه من ثمة اتهامات خطيرة إلى بعض المتدخلين، كونهم، حسب ادعاءاته، على علم بما يحصل.

وقد خلق “الفيديو” بالصورة والصوت، المتداول على نطاق واسع على تطبيق “واتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الهلع لدى المواطنين ومستهلكي اللحوم الحمراء.. وكذا، حالة استنفار لدى السلطات الإقليمية والمحلية والمتدخلين في الشأن العام.

هذا، وحرصا منها على سلامة المواطنين، وأمنهم الغذائي، تفاعلت النيابة العامة المختصة، ممثلة في شخص وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، مع “الفيديو” المتداول، بالتدخل الفوري والدخول على الخط، من خلال إصدار تعليماته النياتبية للضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، من أجل فتح بحث قضائي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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