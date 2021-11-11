لأول مرة منذ بداية الوباء.. ألمانيا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا

هبة بريس - وكالات

سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 50 ألف و196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الـ 50 ألفا ، منذ بداية الوباء في ألمانيا حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكانت المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل صرحت الأربعاء، أن ارتفاع عدد الإصابات مجددا في البلاد خصوصا منذ مطلع أكتوبر “مأساوي”.

وعبّر المتحدث باسمها عن الأسف لأن “الوباء ينتشر مجددا بشكل واسع” داعيا السلطات الإقليمية المختصة بالشؤون الصحية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لاحتواء الوضع.

وتزايد الضغط أيضا على وحدات العناية في المستشفيات.

وينسب هذا التفشي الجديد للوباء إلى معدل التلقيح المنخفض نسبيا بين السكان في ألمانيا حيث يزيد قليلا عن 67 بالمائة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0