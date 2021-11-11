وزير التعليم العالي يتبرأ من حساب “فيسبوكي” ينتحل صفته

2021-11-11 / 10:39 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تبرأ عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من حساب “فيسبوكي” يحمل اسمه.

وقال الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منشور على صفحته الرسمية بـموقع “فيسبوك”: عمد أحد الأشخاص إلى استعمال حساب مزور على “فايسبوك”، يحمل اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل نشر بلاغ مزيف بشأن التوظيف، والذي يحمل الشعار القديم للوزارة.

وأضاف “وتنويرا منها للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الخصوص، والذي لا يدخل ضمن اختصاصاتها”.

وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، يضيف الوزير، فإنها تدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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