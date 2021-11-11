الاستقلال: نعتز بأن أغلب المنتخبين الممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية ينتمون للحزب

هبة بريس - الرباط

استعرضت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأخير، مضامين الخطاب الملكي السامي وما حمله من دلالات قوية جسدت بشكل صريح الثوابت الوطنية، ورصَّدت المكتسبات السياسية والديبلوماسية والتنموية التي حققتها بلادنا، تكريسا للسيادة الكاملة على أقاليمنا الجنوبية التي أصبحت، فضلا عن المشروعية التاريخية والشرعية الدولية، حقيقة ثابتة لا رجعة فيها.

كما استحضرت، اللجنة، باعتزاز كبير، الثورة الهادئة التي يقودها الملك محمد السادس، بكل حكمة وتبصر، سيرا على نهج مبدع المسيرة الخضراء الملك الراحل الحسن الثاني، لتوطيد الوحدة الوطنية في جميع أبعادها، وتثبيت السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني، وإطلاق مشاريع وأوراش واعدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية، كذا النهضة التنموية التي تهم الوطن برمته.

وبعد نقاش مستفيض، حول ما ورد في الخطاب الملكي السامي، بشأن تطورات قضية الصحراء المغربية، سجلت اللجنة التنفيذية إشادتها بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، وما حمله من رسائل قوية تجسد بالملموس عدالة القضية الوطنية ورجاحة الموقف المغربي بشأنها وسلامة ومشروعية مقاربته السياسية والدبلوماسية والتنموية التي أعطت زخما متزايدا ودينامية إيجابية لقضية وحدتنا الترابية على كافة المستويات الوطنية والدولية والإفريقية والعربية.

ونوهت بتأكيد الخطاب الملكي السامي على المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد جلالة الملك، على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة وغير خاضعة للتفاوض، وأن سعي المغرب السلمي وجنوحه للتفاوض، هو من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل؛

كما أكد أن بلادنا ملتزمة بالخيار السلمي وبوقف إطلاق النار، وتجديد الدعم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إعادة إطلاق المسار السياسي الأممي وفق المرجعيات التي سبق أن أكدتها قرارات مجلس الأمن منذ 2007؛

وشدد على أن الشراكات الاقتصادية والتجارية المستقبلية مع بلادنا، ستعتمد أساسا على إدراج كامل التراب الوطني وأن بلادنا لن تتعاون اقتصاديا مع أي شريك لا يدرج الصحراء المغربية ضمن هذه الاتفاقات؛

وأضاف أن الممثلين الحقيقيين والشرعيين لساكنة أقاليم وجهات الصحراء المغربية، هم المنتخبون الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، قبل أن تعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بأن أغلب هؤلاء المنتخبين الممثلين لساكنة هذه الأقاليم العزيزة، ينتمون لحزب الاستقلال ومن بينهم رئيسا جهتا العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0