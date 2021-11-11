وهبي: “آلمتني هزيمة البيجيدي ومرتاح لعودة لبنكيران”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة آلمته.

وقال وهبي خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة”، مساء أمس الأربعاء، أنه لم يتوقع هزيمة البيجيدي، مشددا على أن العدالة والتنمية خصم سياسي لكن هذا لا يعني أن تتم إبادته.

وفي سياق متصل، عبر وهبي، عن ارتياحه لعودة عبد الاله بنكيران للحياة السياسية ولقيادة حزب العدالة والتنمية، مشيرا الى ِأن الأخير رجل وطني وملكي وديمقراطي.

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