وهبي: “آلمتني هزيمة البيجيدي ومرتاح لعودة لبنكيران”

2021-11-11 / 9:07 صباحًا
1
هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة آلمته.

وقال وهبي خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة”، مساء أمس الأربعاء، أنه لم يتوقع هزيمة البيجيدي، مشددا على أن العدالة والتنمية خصم سياسي لكن هذا لا يعني أن تتم إبادته.

وفي سياق متصل، عبر وهبي، عن ارتياحه لعودة عبد الاله بنكيران للحياة السياسية ولقيادة حزب العدالة والتنمية، مشيرا الى ِأن الأخير رجل وطني وملكي وديمقراطي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين

ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية…

2021-11-11 / 11:24 صباحًا
Photo of علماء موريتانيا يشيدون بحكمة المغرب ويدعون الجزائر لتجنيب التوتر بالمنطقة

علماء موريتانيا يشيدون بحكمة المغرب ويدعون الجزائر لتجنيب التوتر…

2021-11-11 / 11:05 صباحًا
Photo of الاستقلال: نعتز بأن أغلب المنتخبين الممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية ينتمون للحزب

الاستقلال: نعتز بأن أغلب المنتخبين الممثلين لساكنة الأقاليم الجنوبية…

2021-11-11 / 10:27 صباحًا
Photo of الملك يعزي رئيس سيراليون في ضحايا انفجار مأساوي بفريتاون

الملك يعزي رئيس سيراليون في ضحايا انفجار مأساوي بفريتاون

2021-11-11 / 9:46 صباحًا
Photo of المغرب يترأس منتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية

المغرب يترأس منتدى التعاون المالي لوحدات المعلومات المالية الفرنكوفونية

2021-11-11 / 7:30 صباحًا
Photo of فرنسا تتشبت بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة

فرنسا تتشبت بخفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة

2021-11-10 / 10:43 مساءً
Photo of مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

مجلس النواب يعقد جلسة عمومية السبت المقبل

2021-11-10 / 6:21 مساءً
Photo of تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا

تعيين محمد أوجار مجددا رئيسا لبعثة تقصي الحقائق في…

2021-11-10 / 5:44 مساءً
Photo of سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

سفير الصين بالمغرب يثمن العلاقات “الجيدة والاستراتيجية” بين البلدين

2021-11-10 / 4:52 مساءً
Photo of الصحراءالمغربية.. الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا “عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف”

الصحراءالمغربية.. الاتحاد الأوروبي يدعم حلا سياسيا “عادلا ودائما ومقبولا…

2021-11-10 / 3:50 مساءً

تعليق واحد

  1. ما هذا النفاق يا وهبي .وانت كنت بالامس القريب من اشد خصوم او اعداء البيجيدي وكنت تنتقدهم و تعاكسهم حتي فيما حققوه من امور إيجابية .الم تستحيي من نفسك.؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق